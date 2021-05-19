新疆四美麥迪娜傳懷第二胎　迪麗熱巴娜扎贏人氣感情交白卷

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-05-19 08:00

內地新疆四美之一的麥迪娜，跟丈夫姜潮育有一子，生活幸福美滿，夫妻更一直想追多個女，湊成一個好字。近日麥迪娜跟丈夫被拍得現身醫院，當時麥迪娜穿上平底鞋，肚腹微凸，而她被傳懷上第二胎後，姜潮回應時未有否認，卻說有好消息會宣佈，麥迪娜人氣雖然在四美中最低，但在愛情路上卻是人生勝利組。

麥迪娜跟姜潮婚後育有一子，生活幸福。（視覺中國）

麥迪娜跟丈夫現身醫院，被傳懷上第二胎。（網上圖片）

麥迪娜是著名的新疆美女，眼大大，輪廓深邃，最為人熟悉的作品，是2011年的《新還珠格格》香妃，雖然之後拍過多齣電視劇，但人氣始終不及其他三美迪麗熱巴、古力娜扎及佟麗婭，她在2016年拍攝電視劇《幻城》跟拍檔姜潮擦出愛火，至2019年被揭發已經結婚，同年誕下兒子姜萊，而且奶奶更送贈億萬豪宅給他們一家三口居住，生活相當愜意。麥迪娜曾在節目中，透露想追多個女，近日似乎有好消息，麥迪娜跟丈夫被拍得現身醫院，而且麥迪娜的衣著打扮更是孕味濃，對於懷上第二胎的傳聞，姜潮表示有好消息一定會宣佈，雖然麥迪娜事業不及迪麗熱巴、古力娜扎及佟麗婭，但在感情生活上，卻是四美之中最幸福。

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下圖有迪麗熱巴、古力娜扎及佟麗婭感情生活：

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