莫測高深一女生︱兩大泰妹主角全面起底　仙氣超模v.s.生命鬥士

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-05-19 09:00

泰劇《莫測高深一女生》（Girl from Nowhere）最近香港Netflix排行榜打入三甲位置，深受本地觀眾歡迎。劇集改編自泰國的真人真事，講述不斷轉校的神秘女生Nanno揭露校園內的不當行為，將人性陰暗面一一呈現。除了精彩劇情外，飾演Nanno的「Kitty」Chicha Amattayakul亦備受關注，原來有「泰國水原希子」之稱的她本身是一名超模，雖然快將28歲，但飾演高中生仍然毫無違和感，而Kitty亦有份在Netflix和BBC One聯合製作的《蛇惑》（The Serpent）演出，飾演男主角的泰籍女友。

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一文看清《莫測高深一女生》5大亮點 主角爆紅獲封泰版水原希子

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當然，第二季出現的另一位女主角「Nink」Chanya McClory（飾Yuri）亦非常矚目，她劇中因為意外飲下Nanno而復活，重獲新生的她更成為了Nanno的勁敵，為取代對方位置而無所不用其極。其實，Nink現實生活中亦是一名生命鬥士，2020年宣告右腦罹患腦瘤的她，曾經對外交代病況，指自己第一次手術結果未如預期，更因為擔心傷及腦幹，所以前後要做三次手術，治療期長達三至五年。不過，她未有因此而放棄，去年26歲生日當日更寫道：「What doesn't kill you makes you stronger！（未能殺死你的東西只會令你變得太堅強）」，非常積極。

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