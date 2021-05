撰文: 關穎賢 最後更新日期: 2021-05-19 13:15

美國經殿堂級搖滾樂隊Nirvana於1987年成軍,推出多首經典金曲,包括《Come As You Are》、《Lithium》、《Smells Like Teen Spirit》等,可惜才華洋溢的主音Kurt Cobain於1994年在家中自殺身亡。27年後,Nirvana的歌曲沒有過時,仍是不少樂迷心中的經典。日前有人將Kurt Cobain的頭髮進行拍賣,最後以14,145美元(約11萬港元)拍賣出!

據外國傳媒報道,今次有共7條屬於Kurt Cobain的頭髮進行拍賣,每條頭髮大約2.5吋長,每條頭髮價值1.5萬港元。拍賣網站Iconic Auctions指Kurt的頭髮是女友人Tessa Osbourne於1989年,在Nirvana舉行巡迴演唱會期間為Kurt剪頭髮時留下,並將頭髮保存在細小的膠袋內。直至Kurt離世後,Tessa將頭髮轉贈藝人Nicole DePolo,其後她再把頭髮給歷史人物頭髮收藏家John Reznikoff。