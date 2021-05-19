星野源專同靚女傳緋聞　由姊弟戀到小13歲二階堂富美都係女神級

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-05-19 19:45

星野源於《逃避雖可恥但有用》的「草食男」形象深植人心，但現實中嘅佢原來係一名肉食男。（劇照）

星野源今日突然宣布迎娶新垣結衣，由於結衣BB向來有「國民老婆」之稱，消息震碎了不少宅男心靈。40歲嘅星野源於《逃避雖可恥但有用》(港譯《月薪嬌妻》)飾演單身35年嘅宅男一名，但現實中嘅情史相當豐富，絕對係一名肉食男。

星野源於06年與aiko傳出姊弟戀。(網上圖片)

06年，星野源在朋友介紹下，認識aiko，由於同為創作歌手，彼此十分投緣。情侶裝隨後不時出現在二人身上，至2011年，aiko被影到於街頭小鳥依人地靠在星野源懷裡，2012年，星野源因病面暫停演藝活動，有傳當時aiko一直照顧在則。

曾被影到甜蜜約會。(網上圖片)

直到2013年夏帆嘅出現，令星野源同aiko出現危機。（網上圖片）

2013年，星野源拍攝電影《深宅家中兒子的戀愛》，有傳女主角夏帆一直對他十分仰慕，拍攝時間以外不時偷偷約會，星野源其後在記者會上表示「今天我要跟夏帆結婚，她是我老婆」被指是已移情別戀。

隨著二階堂富美、夏帆嘅出現，星野源同aiko戀情正式成為口過去，其後aiko嘅歌曲風格都充滿哀怨，難免會令人諗起舊情。(網上圖片)

同年，星野源拍攝電影《一代電影粉皮》時，與二階堂富美傳出緋聞，由於對方比他小13歲，加上緋聞爆出時間在aiko生日前夕，故引起粉絲嘩然，不過二人當時只「只是很好的朋友」撇清關係。此外，星野源亦曾與石橋杏奈、以及名主播有働由美子等傳出緋聞。

新垣結衣與星野源在《逃恥》中飾演夫妻，有傳為方面見面，男方特意搬到女方家附近。(劇照)

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