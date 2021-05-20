馬德鐘現身撐太太張筱蘭出新書　親揭坊間「整容」真相

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-05-20 22:15

馬德鐘太太張筱蘭今日（20/5）舉行新書《健康長壽：香港實證研究》發布會，除獲老公現身撐場外，不少圈中好友包括胡定欣、敖嘉年、周家怡，衛志豪等均有出席。張筱蘭接受《香港01》訪問時感謝老公的支持，而馬德鐘見證着太太多年的努力亦非常感動：「由09年開始睇住佢自己揸車，去晒18區四圍訪問，嗰時佢嘅Support好細，政府畀唔到好多錢支持，但佢做嘅嘢好有意義。無數個晚上見佢自己坐喺書枱，一日十幾個鐘頭埋頭苦幹做呢本書，終於成功好戥佢高興。」

馬德鐘太太張筱蘭今日（20/5）舉行新書《健康長壽：香港實證研究》發佈會，獲老公現身撐場。（陳順禎攝）

馬德鐘為撐愛妻於發布會中分享數年前身形脹爆的相片，跟現時的他簡直判若兩人，他笑言這就是坊間所說的「整容」真相：「食素就有呢個變化，除咗外在，啲人成日話我『整容』，最感受到係，之前我皮膚好敏感同埋成日唔夠精神，而家係完全改善晒，覺得自己好似重生。之前唔單只外表，內在都有問題，有脂肪肝同埋所謂嘅指數都去到臨界點，嗰時差唔多200磅，而家就183磅。」

張筱蘭大讚老公肯下廚，以實際行動支持非常難得：「佢唔單只食仲幫手整埋，佢落手落腳一齊整先難得，令大家關係密切啲，婚姻關係要大家用行動去付出。（老公有咩拿手菜式？）好多都好拿手，仔仔好鍾意食佢整嘅牛油果壽司，唔鍾意食牛油果嘅都話一定會再食。」