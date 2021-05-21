好聲好戲｜陳自瑤聲演《流氓皇帝》　石岐話配音獲激讚：無懈可擊

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-05-21 11:30

以配音作主軸嘅TVB節目《好聲好戲》嚟到第3回合，曾被汪明荃指配音好出色，叫公司開劇畀佢擔正女主角嘅陳自瑤，呢集挑戰1981年民初劇《流氓皇帝》帶有口音而且中氣十足嘅「媒人婆」鄧碧雲，被評判大讚「無懈可擊！」

陳自瑤喺《好聲好戲》挑戰1981年民初劇《流氓皇帝》帶有口音而且中氣十足嘅「媒人婆」鄧碧雲。（影片截圖）

要捕捉到鄧碧雲嘅獨特神髓、用聲及咬字節奏，加上石岐話講對白，難度系數高達9.9分，陳自瑤無論口音口形都同影片中鄧碧雲完全夾到，完成比賽後佢話：「其實無人教我，因為揀呢段片時我問其實大碧姐講緊咩，會唔會有人可以教到我講石岐話，佢地話應該搵唔到啦，我都係聽大碧姐講死跟死練。」

陳自瑤喺《好聲好戲》挑戰鄧碧雲石岐話講對白，表情都跟到十足。（影片截圖）

最終7位評判一致畀綠燈，汪阿姐話：「我同媽打好熟嘅拍過幾套戲，你講得好清楚好快加埋鄉音，真係好神似。」陳永信高度讚揚YOYO表現：「3個好，好好好，又要講石岐話有難度架嗎，同埋做到碧姐嘅表情，入左戲，一般配音員都未必有呢個水準，我話嘅。」「花師奶」雷碧娜更以「無懈可擊，有時我地都自愧不如」形容YOYO表現。

陳自瑤喺《好聲好戲》被專業評判評為無懈可擊。（影片截圖）

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