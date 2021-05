撰文: 張嘉敏 最後更新日期: 2021-05-22 16:30

應屆港姐冠軍謝嘉怡(Lisa)早前秘密飛返蘇格蘭,與爸媽團聚,日前她就於IG post了她們一家三口的靚相同大家分享。昨日(21/5),Lisa又貼出她與爸爸的合照,並留言表示:「Last yum cha with dad Hong Kong see you again soon!! 」表示自己此行在當地最後一次跟爸爸飲茶,稍後於香港再見,言下之意即代表她即將啟程返港了。相中的Lisa素鏡出鏡依然好靚女,有網民讚她的自然美甚至靚過化妝。不過都不及她的爸爸搶鏡,Lisa爸爸梳了一個潮爆髮型,獲網民大讚他時尚有型又年青,輕易搶了阿女Fo。

點擊睇Lisa與爸爸最新合照以及其他靚相: