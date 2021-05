撰文: 張嘉敏 最後更新日期: 2021-05-23 10:33

白雲的性感形象深入民心,嬌人出眾的身材已成為了她的標誌,而她亦深明自己的吸引之處和賣點,入行多年也毫不吝嗇她的天賦本錢,她的IG就有大量福利靚相任睇。日前她又post了一張身穿白色貼身連身裙的靚相和短片同大家開心share,並留言表示:「I need a photographer. So tired of selfies all the time 」說自己需要一名攝影師,已厭倦經常自拍,不少網民都留言自薦,然而亦有網民將焦點落在她的肚腩之上,向來有肉地的她竟然呈現出米芝蓮肚腩,相當搶Fo。不過網民都大讚她:「無P圖好自然」、「肉肉的更可愛」、「真實又健康的身材」。

