莫測高深一女生︱每集改編真人真事　女主角頻轉校引發人生陰暗面

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-05-23 21:00

泰國製作靈異題材尤其出色，不過近年有不少泰劇彈起，如《只因我們天生一對》及《以你的心詮釋我的愛》兩套BL劇，成功擄獲不少觀眾的心。最近在Netflix上架的暗黑驚慄劇《莫測高深一女生》（Girl from Nowhere）打入本港排行榜三甲位置，憑超重口味的劇情，成功掀起一陣煲泰劇潮！

《莫測高深一女生》第二季剛剛在5月7日在Netflix上架。（Netflix）

有「泰版富江」的《莫測高深一女生》以奇幻、犯罪及驚悚為主題，第一季於2018年推出時已經引起劇迷關注，如今推出題材更暗黑的第二季，將人性陰暗面一一呈現。劇情主要講述名為Nanno（Chicha Amatayakul飾）的神秘女子，每一集都會轉校到不同地方，藉著荒誕的遭遇和校園生活，揭露學生與教師的謊言和不端行為，引出人性的陰暗面。

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劇中每集均改編自真人真事，而第三集《米妮與四具屍體》就講到富二代米妮說謊成性，經常在校內欺凌其他同學。被父親責罵完之後，晚上酒駕時意外撞斃了四個同學，包括主角Nanno。米妮的父親靠無限金錢和人脈，將責任推卸給停泊在路邊的司機身上，成功讓米妮脫罪，只需要服社會服務令及給每個死者各30萬泰銖（約7.4萬港元）賠償金。原本以為能逃過一劫，米妮開始出現各種恐怖幻覺。

有不少劇迷都很好奇劇情改編自那宗真實事件，有劇迷發現有一宗發生在2010年的交通意外情節跟劇情相符。當年16歲的Orachorn “Praewa” Thephasadin Na Ayudhya與2010年12月27日駕車時撞向一架泰國國立法政大學小巴，導致9名學生慘死。跟劇情一樣，Praewa成功脫罪，並成為泰國有錢人犯下嚴重罪行後避免入獄的象徵，因為事發後她只需要服138小時社會服務令。

事發9年後，泰國有傳媒報道Praewa在先後兩次改名後結婚。受害人家屬均表示從來沒有得到Praewa的道歉，亦沒有按照法庭的判決向家屬進行賠償。事件當年轟動全泰國，但可惜受害人卻投訴無門，亦證明了只要有錢就可以打橫行，而窮人註定不被認真看待。

莫測高深一女生︱兩大泰妹主角全面起底 仙氣超模v.s.生命鬥士

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