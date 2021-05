撰文: 張嘉敏 最後更新日期: 2021-05-25 10:30

應屆港姐冠軍謝嘉怡(Lisa)樣子甜美性格吸引,身形嬌小的她一向走健康路線,並沒有刻意減肥去保持十分纖瘦的身材。Lisa昨日於IG post了一張她在沙漠上雙腳跳起的靚相,相中的她身穿白色貼身喱士兩件套,未知是否角度問題,她的身形明顯比前胖了一個碼,粗手臂和圓潤的水桶腰肢相當搶鏡,而且呈現出6:4 身材比例,雙腿望落超級短小兼大髀好好肉。有網民就留言表示:「I felt the earthquake ! (我感受到地震)」、「The photo look quite chubby(這張相看來胖嘟嘟的) 」、「Lovely fat girl(可愛肥女孩)」。

