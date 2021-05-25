吳雨霏楊愛瑾世紀同場Gloria証同枱坐　Miki感委屈：只好默默忍受

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-05-25 11:08

2002年出道嘅Cookies，解散十多年後九位成員各有發展，轉行做會計師嘅陳素瑩（Gloria）最近與圈外男友共諧連理，幾位昔日戰友都有到賀，亦令有指決裂5年嘅吳雨霏（Kary）、楊愛瑾（Miki）世紀同場。有指當晚二人同場不相見更分檯坐，呢日新娘子Gloria貼圖証實二人曾同檯。

Gloria貼出一張相片，見到大露背嘅Miki與黑裙嘅Kary坐喺同一圓桌，齊齊望向台上司儀。Gloria還原當晚情況：「其實結婚係開心事，唔明白點解會有d分枱坐既新聞出咗嚟。首先作為主人家既我同我老公William並無安排Miki同Kary分枱坐，因為Kary一早講咗會嚟影相但唔會食飯，而Miki就會嚟食飯。因為我尋晚真係太忙招呼唔同既賓客，完全唔記得咗影大合照，我搵得好辛苦終於比到我搵到一張佢哋係一齊坐同一張枱嘅相，證明真係冇分枱坐呢回事。Kary好有心睇埋我哋既march in同聽埋我哋既speech先走，同樣地我哋好開心即使Miki隻眼有少少敏感但都照樣出席我哋既婚宴，所以作為主人家既我哋對Kary和Miki造成既不便，真係感到非常抱歉。」

Gloria貼出一張相片，見到大露背嘅Miki與黑裙嘅Kary坐喺同一圓桌，齊齊望向台上司儀。（IG：@glorrrriaaaa）

世紀同場一事令Miki與Kary決裂一事再度翻炒，當日有傳因Miki洩露Kary小產一事而鬧翻，Miki於婚禮後喺ig story有感而發：「有甚麼事發生的時候，我從來都是選擇不發聲的那種人，希望流言止於智者，都抱着清者自清的態度。但有時，不發聲，往往最傷害的是自己，一些流言蜚語攻擊，而你只好默默的忍受，心裏無數委屈，卻說不出口。」

Miki楊愛謹婚禮後喺ig story有感而發：「一些流言蜚語攻擊，而你只好默默的忍受，心裏無數委屈，卻說不出口。」（IG：@Mikiyeung）

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