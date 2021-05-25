金手指｜ERROR何啟華粉絲洗版式俾讚　like數勁過華仔朝偉25倍

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-05-25 13:45

《金手指》現已完成拍攝，而早前英皇集團主席楊受成曾先後到半島酒店及邵氏影城探班。（官方圖片）

由莊文強執導及編劇、黃斌監製；梁朝偉、劉德華等主演嘅電影《金手指》已經完成拍攝，公關公司發布老闆楊受成多張探班照，令一眾演員造型曝光。兩大男主角偉仔華仔再度合作固然萬眾期待，但睇返公關公司帖文，其中一張有ERROR成員何啟華（Dee哥）嘅相，like數比其他相片多出近廿五倍﹗

公關公司發布多張電影《金手指》探班照。（Facebook截圖）

相片中Dee哥企正喺楊生隔離，佢嘅粉絲洗版式留言「支持一哥何啟華」，仲有人話「豪華卡士都不及一個啟華卡士強勁」其實早前已有網民惡搞《金手指》維基百科，令阿Dee都忍唔住上傳至IG限時動態，︰「大佬呀，你地（哋）唔好咁黐線啦，邊個改㗎？」因為網民惡搞阿Dee直情將劉德華個名刪走，變成何啟華擔正同梁朝偉鬥戲。有網民見到更愈玩愈大，將導演、監製、製片、動作指導、編劇、故事、統籌、主演通通改成何啟華，令佢再一次呼籲網民「唔好啦.GIF，你班黐線放過我啦，玩埋呢轉好啦，如造成不便本人深感抱歉，上映個日記得入場支持。」