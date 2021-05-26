十萬噸情緣｜李思蓓原來係「骨精」　16年前做開按摩店做女強人

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-05-26 00:00

由張家輝、張可頤、滕麗名等主演的《十萬噸情緣》（2003）近日於翡翠台深宵時段重播，一幕幕經典重現觀眾眼前。事隔18年，多位劇中演員已經變化很大，例如張家輝已跳出電視圈殺入影壇兩奪視帝；而張可頤亦走出TVB往外發展，除了北上拍劇之外，亦有拍攝ViuTV劇集《暖男爸爸》。而昨晚Jason（張家輝飾）在酒吧結識的Winne（李思蓓飾），近年亦幾近絕跡幕前。

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現時43歲的李思蓓於1995年藝員訓練班畢業後加入TVB，隨後主力拍劇。1998年因為主持世界盃而同被稱為「世界妹」，及後再與汪琳、梁雪媚以及姚樂怡等組成女子組合「電波少女」。直至2005年，李思蓓一度離開TVB，投靠王晶殺入電影界，當中最令人印象深刻的是《雀聖2：自摸天后》中的性感女郎波波。另一方面，李思蓓亦有參演亞視劇集，包括經典作品《情陷夜中環》系列。

到2012年，李思蓓低調簽約上海汪子琦工作室成為旗下藝人，轉往中國大陸發展，以古裝戲為主，參演過例如《土地公土地婆》以及《新濟公活佛之宮中風雲》等作品。但2016年之後，幾近絕跡幕前，亦不活躍於社交平台。

李思蓓（左二）當年參演《情陷夜中環》，非常亮眼。（VCG）

雖然李思蓓近年鮮有亮相幕前，但她並非坐食山崩，早於2005年，自認「骨精」的李思蓓已經進軍按摩界，與友人合夥於旺角開辦泰式按摩店「泰殿」，是她的主要收入來源之一；而另一方面，據知李思蓓亦涉足樂壇，不時就做演唱會資資，2017年鄭少秋的個人紅館騷亦見到她的踪跡。直至2020年年底，李思蓓獲好友梁思浩邀請加入《大家真瘋Show》擔任主持，正式復出幕前。

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