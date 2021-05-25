廉政狙擊｜胡定欣簽約邵氏首作　睇劇本已眼濕濕︰最傷最痛嘅角色

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-05-25 20:45

黃宗澤（Bosco）、吳卓羲（Ron）、王浩信，胡定欣等演員今日（25/5）齊集中環出席邵氏網劇《廉政狙擊》開鏡拜神儀式。定欣接受《香港01》訪問時坦言今次的角色是從影以來最大的挑戰：「係入行以嚟，成長背景最複雜、最苦、最傷，最痛嘅一個角色。故事係講西環一棟唐樓下榻，俾地產商強迫整冧，我哋幾個小朋友經歷咗個意外。我喺劇入面冇咗隻腳，要戴義肢，目的係要攞返個公義。」

黃宗澤（Bosco）、吳卓羲（Ron）、王浩信，胡定欣等演員今日（25/5）齊集中環出席邵氏網劇《廉政狙擊》開鏡拜神儀式。（陳順禎攝）

定欣說看劇本時已被角色背景牽動情緒，更試過因而失眠：「一路睇（劇本）一路都有眼濕濕，睇到一段關於我細個嘅經歷，我係睇到嗰晚瞓唔着，未試過遇過個角色背景係咁慘。睇劇本嘅時候畫量壓抑自己，情緒唔好牽動太多，留返拍嘅時候先。情緒上係挑戰，但都好好玩。」

定欣接受《香港01》訪問時坦言今次的角色是從影以來的一大挑戰。（陳順禎攝）

《廉政狙擊》是定欣加入邵氏後拍攝的首部劇集，她直言非常開心：「今次嘅拍檔Bosco、吳卓羲，智雯，成班都係好好嘅朋友。同佢哋好耐冇一齊拍劇，尤其係智雯，《巴不得爸爸》之後就冇合作過，好開心今次好似reunion，大家成熟咗再一齊合作拍劇。」