【慾罷不能】Francesca同渣男Harry復合？　網民斥：真心冇眼睇！

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-05-26 11:45

Netflix去年推出的真人騷《慾罷不能》（Too Hot To Handle）成功引起熱話，更帶挈參賽者爆紅。雖然第二季即將於下月播出，但首季的參賽者後續感情生活仍受網民注目。被封新一代「渣男」的Harry Jowsey狠飛Francesca Farago後，女方跟化妝師女網紅譜出SheShe戀，可惜戀情只維持數月。昨日Harry在Instagram上載了跟前度Francesca的親密照宣佈復合，令大批網民感驚訝！

有追看《慾罷不能》的觀眾相信都記得，Francesca和Harry在節目結局修成正果，更去到談婚論嫁的階段。不過兩人最後分手收場，除了在YouTube拍片互相攻擊對方，男方還要控告Francesca分手一事令他名譽受損。分手後Francesca戀上化妝師女網紅，再分手後竟然跟Harry復合。在Harry昨日上載的幾張照片中，兩人顯得非常甜蜜兼展示去年紋下的情侶紋身。

點擊下圖看Francesca的性感靚相：

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根據TMZ報道，加拿大籍的Francesca在過去的週末去到墨西哥等候簽證批核，而Harry就特別前往當地陪伴女方。雖然照片中兩人顯得非常甜蜜，不過有知情人士透露他們還未正式復合，只是多了見面和約會，看看是否能重修舊好。大批網民看到照片後，兩人為了人氣無所不用其極。亦有網民不看好兩人的戀情，留言指「冇眼睇」、「關係有冇咁亂啊」、「究竟想點」。

Francesca與Harry曾愛得火熱：