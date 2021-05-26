與柳應廷Jer開live騷　林二汶唔知咩係MM7：點解咁多人打？

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-05-26 21:50

林二汶 與 Mirror 阿Jer (柳應廷)昨晚於ChillGOOD TV ，由黃丹儀和KB主持節目作現場直播，兩人分別獨唱及合唱多首好歌，林二汶更挑戰選唱Serrini《網絡安全隱患》，唱出另一種味道，被網民大激讚，狂於留言區打下MM7，人靚聲靚、歌迷又大讚阿JER係金Jer 無論樣及聲線都迷死人，節目引來近萬fans捧場。

節目引來近萬fans捧場。

唱歌之間，兩人不時回應歌迷留言問題，二汶第一個就問：「咩係MM7，點解咁多人打MM7？」阿Jer 就幫忙解畫: 「係速成碼，係個「正」字囉。佢地想打得快，依家就會用MM7代表個正字。」二汶話，「哦，原來係咁，多謝大家讚我地正呀！哈哈」

阿Jer 及二汶今年都分別開過演唱會，歌迷留言問他們放假最想做什麼，Jer表示 :「多數會睇電影，不用工作就拍拖。聽朋友講，去大自然可以散走壓力帶走唔開心，所以也準備遲下試下」，而二汶就話放假最想乜都唔做，追劇睇電視，不過非常認同大自然力量，所以提議大家夏天最好去沙灘踏沙。

好深情。

歌迷又留言，叫兩人 合作唱歌之外，最好下次試下一齊做個史詩式跳舞live ，二汶未被嚇倒，笑住話，「我從來都係一個dancer，我可以一字馬架！可以做呀！阿 Jer就話其實最大心願係同二汶有首合唱歌，跳舞都可以：「不過我排舞好麻煩，我記得比人地慢，所以經常排排下會狂叫尖叫，記唔到停晒喺度㗎！我班隊員都已經習慣咗我，一排舞就會大叫，佢地唔理我，由我叫......」 對於Jer 話願望係有首合唱歌，林二汶就幽默回應：「我願意」。

佢兩個跳舞會點？

談到兩人其實最鐘意什麼香港歌手，林二汶說自己鐘意梅艷芳及張國榮，經常出騷前都翻看阿梅哥哥合唱的《冰山大火》為自己增加能量，而Jer 就表示，偶像是Supper Moment 及 Eason，都是他學習對像，希望可以唱歌像他們有感染力，溫柔動聽。Jer 透露，最近忙於拍新節目《調教你MIRROR》，「會有新一面給大家看， 我哋全部都唔化妝，素顏上鏡。話晒係偶像組合，平時花姐都要我哋好靚仔，如果打扮差，花姐會鬧，今次攞正牌不用打扮，真面目示人，都幾得意。」二汶就表示，她正為其他歌手做唱片監製，經過去年《全民造星3》訓練，她信心大增，所以也做得非常開心，至於自己新歌，就完成監製工作才進行。

最近DSE試剛完結，KB叫他們兩人鼓勵一下考生，二汶說，「我19歲未讀完書就入行，現在也覺得當時不應該放棄進修，學業是重要，但考完就要放下，「DSE 考完㗎啦，唔好諗返轉頭。」

Jer 就認為，「考得好唔好都唔應該唔開心，條條大路通羅馬，向自己鐘意的夢想及目標進發才最重要，成績係其次。」 最後兩人合唱《剎那的烏托邦》送給所有考生。