專訪︱余曉彤捱過兩大難關　自認喜愛折磨自己：辛苦愈耐成果愈大

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-05-28 11:30

「新八模」之一出身的余曉彤（Hidy）今日（28/5）響應「Run For The Oceans」活動，環繞香港島跑足55公里，邊跑邊為保護海洋環境出力。她日前接受《香港01》訪問時坦言預計八個小時內才完成到環島跑壯舉：「應該可以完成到，希望中途唔好抽筋，同埋要記得補充水份。」從未跑過超馬的Hidy為這個挑戰做足準備，不但一個月內練跑300公里，更試過分兩日試跑環島路線，而她在練習時發現大浪灣沿石澳道跑到赤柱的路段尤其艱辛：「跑之前以為只係一小段路，但係佢係連續一個鐘不斷上斜，嘩，真係睇小咗港島區嘅上山路。」 攝影：陳順禎

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視潛水學校燒清光為挑戰

Hidy是圈中著名的越野跑能手，談起跑步的魅力，她即時顯得眉飛色舞：「我鍾意折磨自己！跑步嘅過程其實係同自己身體連結嘅一個感受，會一路跑一路痛苦一路鬧自己點解要咁做，但完咗就會覺得好滿足，係好難形容嘅感覺，有啲似上癮。」

不過，Hidy近期最慘痛的經歷並非挑戰環島跑，而是早前其潛水學校被雷電劈中引起火災，價值過百萬的潛水裝備付諸一炬，血本無歸，自認辛苦命的她坦言心情已經平復，更視此為一段經歷、一個人生挑戰：「經歷完呢次我覺得自己又強大咗，學識點應變類似嘅事，所以係寧願有挑戰，好過平平無奇咁過一生。咁的確係用咗一段時間去Move on，因為冇諗過呢樣嘢同自己咁近，嗰陣味道係揮之不去，有啲燒剩咗嘅嘢都係屋企見到。」

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可能我條路係慢啲、辛苦啲，但係我覺得冇壞，愈辛苦有時對我嚟講其實係愈好，之前辛苦咗，你就會明白，辛苦得耐嘅成果就會愈大。

五年婚姻一堂課

除了潛水學校燒清光，最令Hidy學習得最多的，便是與前甲一籃球員劉健明相愛十多年最後離婚收場的經歷，回望5年婚姻，她難免感觸：「最難受嘅地方係，呢個係你以前冇諗過嘅結果，呢個係預期唔到嘅事，但佢亦令我學識世界係不停咁變同埋要欣然接受，今日係咁樣，聽日就變咗另一樣嘢，以前我淨係會睇到個目標，有少少死衝爛衝，諗唔到周圍嘅變化，而家係我學識點樣應對，我覺得咁樣係人生可能仲有趣啲。」

Hidy雖然自嘲辛苦命，但她好明白自己比起不少人已算是幸福：「起碼我做緊自己鍾意嘅嘢，每日都叫做生活無憂，雖然係忙碌啲，但係我仍然係好Enjoy。」

女兒明白父母現時關係

Hidy囡囡劉穎依（Willa）今年6歲，開始懂事，Hidy直認有向囡囡解釋過她與前夫現時關係：「佢都明嘅，我覺得呢個已經係最Fair嘅方法，寧願係咁，總好過兩個都好唔開心要個小朋友Suffer，而家係分開咗，但大家都係好朋友，都係好Take care小朋友，繼續令佢感到幸福，佢亦都知道爸爸媽媽係朋友，咁樣對佢成長反而仲好。」

提到Willa，Hidy臉上不禁泛起充滿母愛的笑意，她不但透露女兒最近客串電影，更指對方勁活躍十足一個迷你版的自己：「佢喺冇俾人教嘅情況下，學識踩兩個轆嘅單車，我覺得佢係有少少運動細胞，而家佢愈踩愈快，咁我就跟住跑，試過來回都有成10公里。（搵佢繼承你衣鉢？）都想培養佢做運動健將，睇緊佢自己有咩鍾意，等佢將來揀一樣自己專項。（會唔會搵個男朋友幫手湊女？）而家寄託喺運動上面，仲等緊嘅，我都希望有一個同自己夾嘅人，唔使運動員，鍾意運動，或者海同環保，大家諗法上面似就OK。」