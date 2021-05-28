16年港姐季軍陳雅思宣佈婚訊　男友郭孟浚來頭猛大馬首富孫兒

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-05-28 13:14

現年31歲的陳雅思奪2016年香港小姐季軍入行，同屆冠亞軍為馮盈盈及劉穎鏇。（IG：@bonnieschan）

恭喜恭喜﹗2016年香港小姐季軍陳雅思（Bonnie），於IG貼出甜蜜合照曬巨型鑽戒宣佈婚訊，將下嫁富三代男友郭孟浚：「Said YES to the love of my life.」

陳雅思上年離開TVB轉做瑜珈老師。（IG：@bonnieschan）

現年31歲的陳雅思奪2016年香港小姐季軍入行，同屆冠亞軍為馮盈盈及劉穎鏇。入行後主要做主持工作，17年因主持《歎得好健康》時，每集不斷轉換不同款式泳衣浸溫泉而受注目，另在劇集《荷里活有個大老千》中有較重戲份。但其後未有太大發揮，去年離巢轉做瑜珈導師。Bonnie在IG放閃公布婚訊，手戴巨型鑽戒與男友相視而笑，佢感謝男友為她帶來愛與快樂，及為她所做的一切。倪晨曦、劉穎鏇、伍允龍等圈中好友都有留言恭賀。

據知Bonnie未婚夫郭孟浚來頭甚猛，係馬來西亞首富郭鶴年孫子，1988年出生比陳雅思大一歲，史丹佛大學大學畢業後曾經做過廣告、地產等工作，最後仍決定追音樂夢獲家人支持，現為DJ和音樂製作人。