16年港姐季軍陳雅思宣佈婚訊　男友郭孟浚來頭猛大馬首富孫兒

撰文: 洪曉璇 最後更新日期: 2021-05-28 13:14

恭喜恭喜﹗2016年香港小姐季軍陳雅思(Bonnie),於IG貼出甜蜜合照曬巨型鑽戒宣佈婚訊,將下嫁富三代男友郭孟浚:「Said YES to the love of my life.」

陳雅思上年離開TVB轉做瑜珈老師。(IG:@bonnieschan)

現年31歲的陳雅思奪2016年香港小姐季軍入行,同屆冠亞軍為馮盈盈及劉穎鏇。入行後主要做主持工作,17年因主持《歎得好健康》時,每集不斷轉換不同款式泳衣浸溫泉而受注目,另在劇集《荷里活有個大老千》中有較重戲份。但其後未有太大發揮,去年離巢轉做瑜珈導師。Bonnie在IG放閃公布婚訊,手戴巨型鑽戒與男友相視而笑,佢感謝男友為她帶來愛與快樂,及為她所做的一切。倪晨曦、劉穎鏇、伍允龍等圈中好友都有留言恭賀。

據知Bonnie未婚夫郭孟浚來頭甚猛,係馬來西亞首富郭鶴年孫子,1988年出生比陳雅思大一歲,史丹佛大學大學畢業後曾經做過廣告、地產等工作,最後仍決定追音樂夢獲家人支持,現為DJ和音樂製作人。