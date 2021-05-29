《姊妹淘》主持不和實錄　蔡嘉欣明串吳若希：你以為自己係一姐？

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-05-29 17:15

無綫（TVB）節目《姊妹淘》一眾主持經常成為新聞人物，又經常傳出不和。吳若希在個人頻道上載新片，以「吳若希蔡嘉欣爭位實錄！姊妹淘主持不和升級？」為主題，直擊節目拍攝鏡頭後情況，蔡嘉欣更在片中直指吳若希：「你以為自己真係《姊妹淘》一姐？」火藥味甚濃。

吳若希拍攝vlog介紹電視城工作的一天，直接在走廊撞到人寒暄都係無意義內容。（影片截圖）

吳若希直擊錄影《姊妹淘》的一天，由進入錄影廠一刻就開始與蔡嘉欣唇槍舌劍，Jinny以「垃圾元老」稱呼對方，又指蔡嘉欣機心重拒絕坐中間位置以免遲收工。介紹各主持拍檔時Jinny讚陳詩欣是「記稿王」、Jumbo曾淑雅運動最強，但蔡嘉欣則是「無乜特別」。埋位時蔡嘉欣手持節目道具指：「呢個嘢高質喎公司，唔係紙板嚟喎，膠㗎喎！」即被Jinny笑說：「蔡嘉欣又要得罪人啦！」在旁的陳詩欣加入指：「佢平時就係咁㗎啦！佢好mean㗎！」Jinny再指：「我哋都深受其害，好慘㗎！」令蔡嘉欣一面無奈。

吳若希以「垃圾元老」介紹蔡嘉欣。（影片截圖）

全日被吳若希攻擊蔡嘉欣終於出招，5月23日是Jinny生日，節目尾聲捧出蛋糕但一直堅稱是慶祝「520」，又指「你以為自己真係《姊妹淘》一姐？你當Jacquelin（莊思敏）係咩呀？」大家聞言嘩聲四起，Jinny笑說：「《姊妹淘》啲人真係好Ｍean，我好唔想同佢哋做姊妹，我劈炮我要轉組。」蔡嘉欣竟再爆：「轉去邊？有你嘅容身之地咩？」Jinny被嚇窒謂：「對唔住嘉欣姐，係我唔啱。」

蔡嘉欣在片尾反擊吳若希「真係以為自己係一姐呀？」（影片截圖）

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