周杰倫曬流利英語介紹藝術展　脫胎換骨「Lak Lak聲」令網友震驚

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-05-30 08:00

42歲天王周杰倫最近更被蘇富比認証為「樂壇傳奇兼藝術收藏家」，更擔任首屆「CONTEMPORARY CURATED: ASIA」的策展人。前晚（28/5）最新宣傳片曝光，除了周董大批珍貴收藏，其流利英語更令網友驚歎。

周杰倫最近被蘇富比認証為「樂壇傳奇兼藝術收藏家」，更擔任首屆「CONTEMPORARY CURATED: ASIA」的策展人。

2011年周董曾主演荷里活電影《青蜂俠》，當時他的英語仍停留在中學生對答水平，外地宣傳時更鬧出笑話，曾口誤將英文「挑戰challenge」，說成了「tallenge」，事後周杰倫也坦言自己英文很爛，只是學外國人將「Anyway」、「Actually」等字眼掛在嘴邊，但其實聽不懂，連編劇兼男主角Seth Rogen找他聊天也得向他人求救。

周杰倫珍藏逾七千萬畫作 獲蘇富比認証為「藝術收藏家」將有合作

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蘇富比上載的宣傳片中，周杰倫以流利英語分享對藝術品看法，其價值並不止於價錢。提到自小學習鋼琴彈奏古典音樂，所以自己的作品中很多時候有古典音樂影子；收藏特別年份紅酒亦為此創作歌曲；受曾任美術老師的周媽媽薰陶，兩母子不時會交換想法……周董以流利英語一氣呵成分享個人看法，相信太太昆凌絕對功不可沒。有網民睇完片段後便笑說周杰倫終於可以與外籍外父溝通。

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