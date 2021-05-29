余曉彤烈日下跑完55公里封「勁抽女俠」　周國賢倪晨曦為海洋出力

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-05-29 21:30

余曉彤（Hidy）昨日（28/5）參與「Run For the Oceans」活動挑戰環島跑，最終在9小時內完成55km路程，而周國賢、倪晨曦亦有以接力形式接受挑戰，一同透過跑步去喚醒更多人對海洋塑膠垃圾的關注。Hidy完成挑戰後直言非常感動：「香港有很多朋友都有參與這次環島跑，而且我一直都有做好多海洋保育嘅工作，今次可以為海洋清理塑膠垃圾之餘都希望更多人關注海洋塑膠污染問題。」

余曉彤在9小時內完成55km環島跑挑戰。

由於昨日天氣炎熱，Hidy坦言差點中暑：「陪跑朋友都會幫我淋水，但中午12點感覺身體好似要爆炸，感覺有中暑跡象。」她又笑稱工作人員封她為「勁抽女俠」：「雖然最後捱過太陽感覺好點，但大家都叫我勁抽女俠，因為我整個過程中不停抽筋，抽完筋又跑，跑緊再抽筋，但能抽住筋完成好開心，而且好多跑步高手陪住自己跑好感動。」

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至於參與了其中一棒的倪晨曦，便由淺水灣起步跑至深水灣：「跑步唔係我強項，但知道海洋塑膠污染好嚴重，所以我都好想出一分力守護海洋，近日都為今次環島跑挑戰好努力咁練跑，仲有老公同囝囝同我打氣，相信一定會順利完成。」而周國賢便指活動有意義：「令到個人好有生命力！」