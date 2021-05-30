十萬噸情緣｜滕麗名入行26年演技備受肯定　台慶頒獎禮竟冇得過獎

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-05-30 23:00

由張家輝以及張可頤主演的無綫（TVB）劇集《十萬噸情緣》（2003）最近在翡翠台深宵時段重播，令觀眾能夠重溫18年前的演員舊貌，回憶湧現！而相信其中一個大轉變的人，一定要算上滕麗名。

滕麗名在《十萬噸情緣》中飾演丁家嘉，並暗戀張家輝。（截圖）

滕麗名近年憑住《愛‧回家之開心速遞》中飾演熊尚善而大受歡迎，「尚善老師」之稱更幾乎成為滕麗名的別名。但講到滕麗名的首個「代表作」，非1998年《陀槍師姐》中的「陳三元」莫屬，直至23年後的今日，她與陳三元的關係同樣密不可分，早前她接受《你是你本身的傳奇》訪問時就提到自己經歷5輯、橫跨23年的《陀槍》系到後的感覺：「陳三元呢個角色係佢陪住我成長，定係我陪住佢成長，我都已經分唔開。其實我個性格係爽朗，但未至於男仔頭，當時我亦未至於粗魯，但喺大家互相影響之下，我已經分唔開係陳三元定滕麗名，所以《陀槍師姐》對我嚟講係幾特別，同重要嘅一套劇。」

對比起《開心速遞》霸氣的熊尚善、《陀槍》男仔頭的陳三元，滕麗名在《十萬噸情緣》的角色更具「女朋友」的魅力。（劇照）

不論是陳三元還是熊尚善，滕麗名都藉此令知名度大增，其演技亦相當有實力，可惜她入行至今卻從未在娘家TVB奪得過演技相關的獎頂。之不過，新秀出身的滕麗名其實早在出道初期就已經憑一首兒歌《魔法咕嚕咕嚕》（《咕嚕咕嚕魔法陣》主題曲）在《1997年度兒歌金曲頒獎典禮》躋身十大奪獎，之後一年再憑《女巫學飛天》再次奪得「十大兒歌金曲」。滕麗名在《你是你本身的傳奇》時更笑言：「之前有一次行山遇到一班小朋友，照計班小朋友應該係睇《愛‧回家之開心速遞》，所以會叫我『尚善老師』，但佢哋係：『咕嚕咕嚕呀！』我心諗，咁細個，唔係應該係你媽咪咩？佢哋話一放學老師就會播《魔法咕嚕咕嚕》喇！」

當年TVB版本《咕嚕咕嚕魔法陣》的廣東話版主題曲由滕麗名主唱，屈指一算，已經24年前了。（網上圖片）

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