楊千嬅靠綜藝俘虜內地粉絲　獲讚行走中CD反應兩極

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-05-31 18:38

楊千嬅近年在內地發展，主攻綜藝節目，為賺人仔不時分享自己的私隱，成為真人騷的搶手貨，但曾經的樂壇天后，本地樂迷狠批她唱歌走音兼不夠氣，不過中港樂迷口味卻截然不同，近日千嬅上內地綜藝《為歌而讚》，跟歌手余佳運合唱《一生中最愛》，竟然被內地網民大讚歌聲溫柔深情，仿如行走中的CD，反應如此兩極確是相當匪夷所思。

楊千嬅唱《一生中最愛》獲內地網民激讚，仿如行走中的CD。（影片截圖）

去年楊千嬅計劃在紅館開演唱會，可惜銷情慘淡，適逢疫情爆發，千嬅乘勢取消演唱會，而今年更放棄紅館檔期，主力在內地發展，雖然千嬅在港聲勢下滑，但在內地卻是綜藝節目常客，繼《妻子的浪漫旅行3》及未來會錄製《做家務的男人3》外，近日她上了真人騷《為歌而讚》，竟然獲得內地網民激讚，跟本地網民口味完全是截然不同。

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節目中楊千嬅跟內地歌手余佳運合唱譚詠麟的《一生中最愛》，而且余佳運還會彈鋼琴，千嬅唱歌時七情上面，內地網民激讚她溫柔聲線加深情演繹，將歌曲中的動人情感，完美展現出來，更仿如行走的CD。不過本地網民卻指千嬅唱歌走音，又不夠氣，甚至連外形也被批評至體無完膚，中港兩地對千嬅歌聲評語兩極，證明千嬅花功夫在內地鋪路，相當值得。

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