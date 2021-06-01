楊柳青投資七位數逆巿搬舖擴展健身室　獲外籍男友傳授營商經驗

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-06-01 17:15

最近由「新一代打女」榮升健身室老闆的楊柳青，提到疫情下生意受影響，她直言關門時間比開門時間多，健身室收入的確大大減少，但她亦打算加碼投資七位數，在逆巿搬舖擴展：「而家間舖太細，空間不足，加上地區問題，所以會搬舖，正喺銅鑼灣物色緊新舖。」

健身室老闆楊柳指疫情下生意受影響，她直言關門時間比開門時間多，健身室收入的確大大減少。

不過，楊柳青感恩幕前工作尚算理想，她即將有機會返內地拍攝網絡電影；問到生意同幕前工作雙線發展的她，可會忽略陪外籍男友的時間？楊柳青指男友非常支持她的工作，在生意上，男友亦分享不少經驗給她，她表示：「佢都成日要周圍飛，但小別勝新婚，佢係我最忠實粉絲，而家佢晚晚陪我一齊追睇我有份演出嘅《逆天奇案》。」

楊柳青日前以教練身份出席慈善活動，進行戶外一小時高強度間歇性運動。

日前以教練身份出席慈善活動，進行戶外一小時高強度間歇性運動，實行一邊出身汗，一邊籌善款，一直有教班經驗的楊柳青，表示今次活動對她來說挑戰不大，因為平時她亦喜歡在戶外做運動，她說：「第一次喺戶外進行公開嘅大型做運動活動，平時自己都有做開運動，最鍾意喺露台度做，本身怕凍、唔怕熱，享受出一身汗感覺。」自感粗魯的楊柳青，表示最愛操腹肌同pat pat，務求練出女性的曲線美。

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