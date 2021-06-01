鍾嘉欣重現18年前《華姐》得獎呼拉圈舞：唔好話我核突!

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-06-01 17:30

2003年，鍾嘉欣參加《溫哥華華裔小姐》奪得冠軍，隨後代表溫哥華回香港參選《2004國際中華小姐競選》（2007年改名為「國際中華小姐」）再下一成，力壓當年香港代表曹敏莉奪得冠軍，是第三位來自溫哥華的「國際華裔小姐」。

在選美的準則中，才藝表演充分表現出佳麗的自信心，鍾嘉欣在最近推出的YouTube片段中重溫當時參選《溫哥華華裔小姐》的心情：「當知道要有少藝表演，我心諗好驚，我冇少藝，個個都問曬，一個就跳舞、一個就話西班牙舞、一個就鋼琴高手，跟住嚟到我最後一個，我話我淨係識少少呼拉圈，但擺喺個腰度，冇乜特別......」最後決定將呼拉圈加上健身舞，苦練兩個月後獲得當年的「才藝小姐」。

即刻重溫鍾嘉欣當年的表現：

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事隔18年重溫當時的片段，鍾嘉欣非常感觸，更應製作團隊要求穿上當年的戰衣再跳一次，嘉欣更解釋戰衣來頭不小：「呢件衫好有紀念價值，係我同我阿媽一齊整，珠片係自己加上去，領口位置啲銀漆都係噴上去！我記得19歲著嘅時候都已經好尷尬，因為好貼身！」

嘉欣依然着得落當年的戰衣，而且效果與18年前亦不相伯仲。自認「生咗兩件」的鍾嘉欣之後硬著頭皮模仿自己再跳一次，雖然時而跟不上拍子、時而笑場發呆，但高難度的邊跳邊玩呼拉圈、將呼拉圈從頸部轉落腰間等動作，嘉欣依然應付有餘！事後嘉欣更笑言：「而家跳返，我享受個過程多咗！希望你哋都睇得開心，千祈唔好笑我，唔好批評批我，唔好話我核突、唔好話我老！」

即睇鍾嘉欣隔18年再現的「才藝小姐」得獎作品：

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睇埋嘉欣嘅靚相：