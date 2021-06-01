周柏豪《一事無成》撐失業家庭純攞景？　睇歌名下定論太以偏概全

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-06-01 19:00

周柏豪上周六（29/5）在無綫（TVB）直播籌款節目《萬眾同心公益金》中演出，節目介紹公益金的「及時抗疫基金」時，便播出失業家庭的受惠者分享感受的畫面，其後周柏豪與鄭融合唱《一事無成》，被指「攞景定贈興」。雖然《萬眾同心公益金》監製何小慧接受傳媒訪問時，直指失業家庭個案與周柏豪、鄭融所唱的歌詞屬兩件事，沒料到網民有此聯想，但仍然有不少網民感到不妥。

周柏豪唱《一事無成》贈失業人士捱轟 表演前其實有講鼓勵說話

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周柏豪和鄭融合唱的《一事無成》在2008年面世，分別收錄於周柏豪同年8月21日發行的專輯《Continue》和鄭融10月30日發行的專輯《23》裏面，由於歌曲屬容易入腦的「K歌」，所以當年非常流行，不但是兩人的代表作，更是不少樂迷去卡啦OK時必點的歌曲。

當年周柏豪和鄭融專輯封面：

到底《一事無成》是「攞景」還是愛的鼓勵？或許在黃偉文所填的歌詞中找到答案。雖然《一事無成》歌名和歌詞「可惜得到只有劣評／沒有半粒星」、「真的不想早給你定型／笑我那麼的拼命」、「幾年來毫無成績／地位未有躍升」，確實某程度反映着視搵錢至上的社會主流對失業人士的看法，但歌曲亦有「高峰上不成／唯盼愛情順景／成就在平凡裏／那份溫馨」、「終於找到些緊事情／施展天生的本領」、「給鼓掌的都非這類型／按世界標準鑒定／感情從來如旁枝／辦大事至正經」等歌詞，提醒在「事業有成」的社會標準之外，其實還有不少事情值得留意、追求，跳出框架後沒有人是完全一事無成。

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《一事無成》好明顯是歌者對未能滿足社會的自嘲，而周柏豪和鄭融早年接受傳媒訪問時亦有指歌曲充滿教誨，既正面亦有意義，鄭融當時說：「正常人係唔會完全失敗，努力解決問題時，就已經有得着。」周柏豪則謂：「成功係睇人嘅內心，因為每個人嘅能力唔同，所以條條路都唔同……其實喺盡咗力做一件事，就已經唔係一事無成。」