專訪｜黃妍探腦退化外婆竟被當義工：佢對我咁客氣係好心痛

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-06-03 20:30

黃妍放棄marketing的工作轉做仄手，她早有「路很長、不易走」的心理準備，父母看似理解，但偶爾潑一潑冷水，難以會激到嘔血。（梁碧玲攝）

出道8年的葉巧琳去年參加《全民造星III》後，事業終於漸見起色。同公司的黃妍，出道3年，正遠離新人的光環，問到可會考慮參加《造星》，沒想到她會如此直捷了當的表示：「我唔喜歡比賽感覺，我無上進心！哈哈！」雖然比賽使人進步，但黃妍自覺不能承受壓力，且在過去的比賽當中有著太多的顧慮，所以才笑說自己不上進。「Mischa都有話佢比賽時好多item得星期去練習，係好辛苦，所以我真係好佩服佢。同埋我有信心用另一種方法令自己進步。」

葉巧琳因《造星III》而增加知名度，事業有漸有起色，但黃妍拒絕步師姐後塵。（資料圖片）

黃妍說自己在進步的同時，父母卻時不時潑冷水，加上公司有陳柏宇、莫文蔚，所以難免會被父母認為自己成績唔夠好，但幸好有白羊座特質，令她愈戰愈強。「好似最近因為要準備展覽，又要錄碟，所以母親節連飯都未食完，我就要趕住走，父母就會覺得我咁辛苦但又唔見有好好成績，到底係為咩，即係明明佢哋應該係最了解我，但偏偏最毒又係佢哋。我爸之前聽《無聲浪》之後，佢第一句係話『你呢隻歌唔好聽 』我真係比佢激到嘔血。」

親眼目睹婆婆由中風到腦退化，甚至將自己錯認成義工，黃妍感到十分心痛。「有時都會諗係未因為無人陪佢，或者我哋做得唔夠好，所以佢將自己放喺另一時空。」(ig圖片)

去年的《牆身有裂》講述與家人的關係，新歌《無聲浪》創作靈感來源至外婆的腦退化，同是與家人有關的題材，但黃妍認為前者仍可修補，而後者則比較無力。「為咗有一份更貼切嘅詞，我特地寫咗一篇文比王樂儀(填詞人)，寫嗰時諗起好多同婆婆嘅畫面，喊到抽搐。其中一個畫面係發生在97年，當時我去婆婆屋企玩，想食糖，佢就話沖完涼比我，點知佢好耐都未出嚟，我敲門問佢，佢隔好耐先話無問題，到最後嘅畫面係一班人衝上嚟，撞門、白車、婆婆跌咗喺地下。婆婆之後瞬間老咗好多，同埋已經唔係好講到嘢。」

公司因有莫文蔚，令黃妍不時被拿作比較。(IG圖片)

婆婆生病後，漸漸變成人球，到最後被送到安老院，每次黃妍去探望時，都會問能否安排她出院，無奈能力有限，加上親戚眾多，婆婆只能一直留在安老院。「我讀大學時每個星期都會去探訪，直到出嚟工作少咗，有次佢見到我時笑得好客氣，原來佢以為我係義工。我同佢講我係黃妍，佢話『唔係啦，黃妍係小朋友』當下係好心痛，原來係我哋遺忘佢同時，佢都遺忘咗我哋，好多時佢講嘢隻隻字我哋都明，但就係get唔到任何佢想傳遞嘅訊息，就好似所有語言都沉咗落海底一樣。」

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Hair: Alex So @the attic

Make Up: Jessica Chan

Styling: Dorothy Lau