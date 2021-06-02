火神的眼淚︱諷台灣「制度殺人」獲封神劇　香港人難有共鳴嫌老土

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-06-02 12:15

由溫昇豪、陳庭妮、林柏宏和劉冠廷等主演的台劇《火神的眼淚》日前播畢，最終章首播平均收視創下3.87，收看人數高達139.63萬，暫時成為台灣本年度周六全國收視冠軍。除了叫座之外，《火》亦獲得非常好的口碑，除了在IMDb得到8.4分之外，在內地的影視串流平台「豆瓣」中亦有8.9分。

自從《火》首播，其相關的討論、劇評，甚至是新聞報道一浪接一浪，尤其在結局播出後，羚羊（劉冠廷飾）的死更令觀眾非常虐心，紛紛在討論區或社交網站發文為他的枉死抱不平。

羚羊（劉冠廷飾）在第一集中沒有向民眾解釋不向火場射水的原因，到最後，他賠上自己的性命向民眾解答。（《火神的眼淚》Facebook）

清潔隊的督察，調來我們消防局，一樣是督察，即使他一點也不懂消防。這種外行領導內行的現象，什麼時候才會停止？每次火勢越大，現場就變成越大的官來當火場指揮官，有的大官，打火經驗都比我們少，能不出事嗎？ 《火神的任務》一位求改革的消防員

制度殺人

在《火》劇最後一場大型火災的案件中，總共有3名消防員殉職，其中一位是主角羚羊。在羚羊死之前，由巿長「兼任」的火場指揮官因為不敵金主和民眾的壓力，下指令往火場射水控制火勢，繼而釀成火場大規模爆炸，仍然在火場拯救傷患的羚羊因此葬身火海。

大火過後，不少消防員群起集會，要求官方公開檢討並改革，他們要求不只是該火災的真相，而且是消防員的體制，包括上班時間，「連續上班48小時才能休24小時」、「像美國消防員，他上一天班可以休三天，而且不用捕蜂捉蛇找鑰匙，做一些雜務。像香港是上一天休兩天。」

不少民眾群起抗議。（截圖）

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能夠被台灣人推舉為神劇，原因很大程度是《火》劇的故事很多劇情是以真人真事改編，例如多宗高雄巿的大型火災、新竹巿的刁民要求救護車衝紅燈的事件……加上上文提到的消防員真實悲歌、有待改善的消防體制、在當地吸引的演員陣容、紮實的劇本等等，即使《火》沒有如TVB劇《烈火雄心》或電影《十萬火急》中的災難式救援場景，在文戲佔接近90%的情況下，網民均認為劇情有反諷真實台灣社會的意味，火不殺人，是制度殺人，似是很有共鳴，觀眾讚不絕口。

對上一次引起瘋狂討論的台劇，似乎要算上燒腦神劇《想見你》。當時香港觀眾可以透過myTV SUPER（收費區）緊貼台灣收看《想見你》，可惜在香港的受歡迎程度並不高。同樣地，香港觀眾可以在「黃Viu」緊貼台灣免費收看《火》劇，熱度亦相對較低。

台灣的觀眾有多個收看渠道，包括NETFLIX台灣區。（網上圖片）

或者陳庭妮的造型變得養眼會更受香港人歡迎：

+ 22 + 22 + 22

無疑，台劇近年在香港的聲勢非常弱，遠遠不及2000年《流星花園》的時期，加上近年NETFLIX、HBO等國際化的串流平台在香港普及，台劇（非NETFLIX香港區播放）在香港的巿場佔有率愈來愈少，選擇又愈來愈多，此為《火》劇神不及香港的主因之一。

其次，是香港觀眾難以投入《火》劇的世界。劇中的「真人真事」、「消防員悲歌」等元素，十之八九都香港觀眾體驗不到，再加上90%文戲欠缺視覺享受，刺激度不足也是令香港人卻步的原因。

講明是「火神的眼淚」，沉重認真卻又離身的劇情，要在香港廣泛地接受並不容易。（《火神的眼淚》Facebook）

事實上，無論是《火》劇或是大部份能夠從台灣越洋來港的作品，其人物故事的描寫都做得非常完整，以近期一點、在香港NETFLIX有上架的《誰是被害者》為例，張孝全飾演的方毅任在整個劇都徘徊在查出連環殺人案與保護女兒之間的矛盾當中。

《火》劇中，林柏宏飾演的志遠受童年陰霾影響人生，導致在面對生死時有不同的反應；溫昇豪飾演的邱SIR要在家庭和工作使命中作出選擇。另一方面《火》劇中沒有真正的反派，那位要脅巿長向火場射水的娛樂城老闆、那位在消防局剝削基層的管理人員，說到底也只是金錢和權力的傀儡。

可想而知，當所有代表基層的主角屬於「大義凜然」的一邊與「金錢和權力」抗衡時，故事的方向會容易跌入網民口中的「正義L」、「左膠」的陷阱之中，劇情未免過於老土。畢竟香港觀眾就是不喜歡被說教的形式，凡事隱晦一些更符合香港的民情，回想香港的「神作」如 TVB劇《天與地》、杜琪峰電影《柔道龍虎榜》等 ，大概如此。

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