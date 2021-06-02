MIRROR演唱會後未抖過 Anson Lo三日無瞓：代表有機會，要珍惜

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-06-02 17:20

除咗下個月的網上慈善音樂會外，Anson Lo與Ian在本月向自與不同的平台有音樂會，問到怕唔會密密開騷無時間練習，二人都表示性質不同，所以唔需要太擔心。（陳順禎攝）

男團MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）與Ian（陳卓賢）將在下月舉行慈善音樂會，今年三子出席記者會時，即場學跳精神健康操，齊齊分享減壓心得。早前Ian在IG上騷肌，並大表遺憾未感與其他成員在演唱會上騷肌，問他今次可會趁機騷少少，Edan即時擔答「其實佢都係攞尾彩㗎咋，唔係認真嘅。」而Ian表示出po純屬搞笑，又話「唔係真係咁恨做呢件事!」

Anson Lo因要拍攝新戲，所以自MIRROR演唱會後一直未有休息過。(IG圖片)

Anson Lo自MIRROR演唱會，由於要拍攝新戲《假冒女團》，所以一直未有時間休息，而日前又要拍MIRROR新歌MV，搞到連續3日無瞓過，他透露由於昨日提早完成拍攝，所以終於可以返屋企小休。「雖然無得休息，但代表有機會，所以要珍惜，同埋做好自己。同埋都要心諗可以點保持狀態，無得瞓唔係一個藉口，點都要比到適合表現人哋睇，所以都係盡量係化妝、搭車時補眠。」問到可會擔心連續工作，壓力過大產生負面情緒，他說：「每個人都唔同嘅，姜濤大壓力時需要私人空間，我就係咩都唔諗，每個人處理方法都唔同。」

有fans投訴Anson Lo歌迷會會長玩弄權力及中飽私囊等多宗罪，他表示已交由公司處理，並希望大家可以理性一點。（陳順禎攝）

另外，提到近日其歌迷會數目不清，疑似內訌一事，Anson Lo表示已交由公司處理，並謂：「但我相信fans出發點都係想我好，而佢哋亦都係理性討論呢件事，但我都好想同每一位fans講，就算無論發生任何事情都好，我都會專注做好手頭上嘅工作同表現，所以我無得用好特別方式去報答大家，唯一就係做好啲幕前表現，等大家知道我係好認真。」

Ian話自己向來沒有太多儀式感，但每年自己生日都會封利時俾媽媽。（陳順禎攝）

將於6月9日生日的Ian，問到與女友盧慧敏拍拖後首個生日會怎樣慶祝？他說當日應該有工作在身。「以前其實唔係好重視生日，淨係會同屋企人食飯，多謝媽咪咁辛苦生我出嚟，同埋我每年生日都會封利時比媽咪，所以如果喺工作中過生日，就會多人一齊慶祝，都幾開心。」問到MIRROR每位成員生日時，可曾齊人慶祝過，Anson Lo笑言：「呢三年嘅經驗話比我哋知係好難，就算係接近12日都好難，所以多數都係個別幾group人食算。」

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