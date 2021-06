港姐冠軍謝嘉怡(Lisa)早前秘密飛返蘇格蘭與父母短聚後,現已返港並在酒店接受隔離。Lisa趁着這工作空檔寫書陶冶性情,她在IG上載坐在窗台的素顏照片並寫着:「Would you buy my book if I wrote one?(如果我寫書,你會否買?)」網民紛紛表示支持,亦有人笑言Lisa是大文豪。