調教你MIRROR︱冇花姐保護搣甩偶包　梁祖堯令12子成有血有肉的人

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-06-03 15:15

「鏡粉」期待已久的ViuTV全新節目《調教你MIRROR》將於下周一（7/6）起，逢星期一至五晚上11時播映。人氣男團MIRROR出道兩年半，團隊成績亮麗，但作為獨立個體，每個成員又有否真正面對自己，找到定位？MIRROR十二位成員將接受梁祖堯的「調教」，期間斷絕經理人保護及杜絕偶像包袱。成員間激罕地深情剖白，兄弟間互相借鏡學習，務求令十二位成員進化成更團結的「Better MIRROR」。官方早前播出的預告中，12位成員爆喊的場面已經令不少粉絲大感心痛，更直言要準備好紙巾同MIRROR一同流淚。

MIRROR十二位成員將接受梁祖堯的「調教」，期間斷絕經理人保護及杜絕偶像包袱。

梁祖堯於《調教你男友》成功「調教」出「理想男友」。MIRROR出道兩年半，經理人花姐勞心勞力，今次花姐特意將MIRROR交托阿祖。她坦言MIRROR每位成員均是素人出身，他們不知道娛樂圈有很多引誘及挫敗，入行後經常有迷惘的時候，所以希望阿祖出手調教他們。阿祖明白到作為藝人「除咗應付經理人，又要應付Fans嘅期望，好多時會變咗公仔」。他期望透過今次入營可以令MIRROR成為有血有肉嘅人，重燃起初入行的一團火。MIRROR一行十二人，在沒有經理人、助手及化妝師等人的協助下，浩浩蕩蕩入梅窩宿營12日！

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