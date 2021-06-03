蔡一傑下廚賀開騷　為聽胡楓講失身連飯都唔煮

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-06-03 19:05

蔡一傑因為修哥而緊張到失眠。

蔡一傑在最新一集《傑少煮意》請來胡楓（修哥）做嘉賓，不過，平日輕易煮出兩味嘅蔡一傑，竟然喺拍攝前一晚失眠，最後索性清晨五點起床準備食材。當修哥知道傑仔因為自己徹夜難眠，不單止沒有加以安慰，更發揮他的幽默本色，甚至連坐在身旁的林珊珊也被殃及。「我同你剛好相反，我噚晚係咁多個月嚟最好瞓嘅一晚，一來見到朋友開心，二來見到珊珊姐個名，所以我一嚟到要攬吓你，講真，傑仔係草蜢三個人之中同我聯絡最多嗰個，所以我真係好開心。」

幸好拍攝時無失手。

私下與修哥亦師亦友，傑仔還安排蔡一智、蘇志威一起同修哥食餐好，他說：「其實請修哥做嘉賓有兩個原因，第一個原因係年頭修哥生日，因為疫情，無機會同佢慶祝，第二個原因係知道修哥再喺紅館開演唱會，所以決定call埋兩個兄弟，同修哥慶祝吓，我今日準備嘅餸比較簡單，唔想修哥開騷前食得太heavy，所以我會煮一個炒粉絲蝦同埋番茄薯仔湯，另外我親自包咗啲咸肉糭，送俾修哥食。」

仲要問修哥幾時失身，不過對方見慣大場面，點會咁易答。

拍攝《傑少煮意》期間，蔡一智、蘇志威準備了一堆尖銳問題考驗修哥，其中一題要他講出「何時失身」，時間地點人物都要交代清楚，原本揸鑊鏟專心下廚的傑仔，也馬上罷工走到修哥身邊八卦。正所謂薑愈老愈辣，修哥雖然沒有自爆初夜經過，但就相當俾面，除大讚傑仔在他心目中是最佳廚藝高手，還在節目中開金口，獻唱《一雙舊皮鞋》，叫在場所有人聽出耳油。