撰文: 陳栢宇 最後更新日期: 2021-06-05 10:00

21歲無綫(TVB)小花游嘉欣早前因為參演《香港愛情故事》而成功入屋,予人感覺嬌滴滴的她,昨日(4/6)突然在Instagram公開一系列練拳相片,除了滿頭汗水的自拍照,最吸睛的絕對是第三張圖片,因為她在相中拉低瑜伽褲大騷凹凸有致的腹肌,非常養眼。她在帖文中寫道:「Believe you can, then you will.(相信自己得,你就會得)」,十分勵志。

點擊下圖觀看相關圖片,以及其他游嘉欣IG靚相: