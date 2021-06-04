造美人｜劉芷橋因外表被欺凌 曾斥資40萬整容想做特別嘅女人

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-06-04 18:33

劉芷橋曾經箍牙、割雙眼皮及隆鼻，但被節目評判指她整容失敗。

由強尼、沈殷怡、練美娟主持的ViuTV真人騷《造美人》將於下星期一(7號）首播，16強佳麗早前曝光後，由於燕瘦環肥俱全而引起熱議。

仲被話係「屯門公園嗰啲」 ,即時喊咗出嚟。

16位參賽者當中，絕大部份都曾打過透明質酸或肉毒桿菌。首集登場嘅7位參賽者，以從事酒店業的1號劉芷橋最為揼本，她在自我介紹時表示：「自己呢幾年花係外表嘅費用高達三十至四十萬，當中包括join gym、箍牙、割雙眼皮及隆鼻。」至於整容原來，劉芷橋表示由讀書到工作，都不時被人取笑外表，故希望成為一位特別嘅女人，之後她又補充表示：「之前遇過一個男仔，我同佢係性格上好夾，但佢最後都唔認我，係因為我唔夠靚，唔夠瘦。」

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雖然用咗唔少錢令自己變得特別，但節目嘅評審都一致認為劉芷橋係整容失敗，而節目安排嘅「mean精」更以「整容失敗樣嚟㗎喎、屯門公園嗰啲、肚腩好大、有妊娠紋、佢係有自信嘅……」形容劉芷橋，令她一度崩潰：「我都想堅強，我都想愛自己，可唔可以教我點樣可以愛自己，點解我要係女人，我唔想做女人呀！」

劉芷橋曾是私影Model,其IG有不少大尺度性感相

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