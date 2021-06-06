TVB深宵重播《撻出愛火花》　絕招「風火山林」係網友集體回憶

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-06-06 00:04

TVB深宵劇場近年收視相當不俗。（《烈火雄心》螢幕截圖）

TVB深宵劇場時段近年大受歡迎，最近宣布6月9日起將一連播出三套青春劇集：《撻出愛火花》、《當四葉草碰上劍尖時》及《阿Sir早晨》，令人期待。有網友笑指TVB變陣，是為了迎戰ViuTV 6月7日首播的《調教你MIRROR》，要以18歲謝霆鋒對撼人氣王姜濤。不過，《調教你MIRROR》是一至五晚上11時播出半小時一集，《撻出愛火花》則於11時50分才播出，時段上並未有重疊。

6月9日起TVB將於深宵劇場重播《撻出愛火花》。（影片截圖）

當年只得18歲的謝霆鋒，《撻出愛火花》是他唯一一套主演的TVB劇集，劇中霆鋒飾演的茶餐廳太子爺因誤會加入柔道館，憑天份很快升上黑帶，與張新悅互生情愫。最為網友津津樂道的，就是與「破冰轉身」、「石修催眠術」、「七重天（桌球）」齊名「TVB絕活」的絕招「風火山林」。

有指TVB是次安排，其實是為了七月東京奧運造勢，《撻出愛火花》以柔道作主軸，《當四葉草碰上劍尖時》是劍擊，《阿Sir早晨》則是校園青春喜劇，亦是黎明最後一套TVB劇，加上黎明7月10日將舉行演唱會，正好互收宣傳之效。