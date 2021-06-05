193郭嘉駿大談擇偶條件　爆ERROR成員秘密：阿Dee外號係屎哥

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-06-05 20:30

人氣男團ERROR成員193（郭嘉駿）日前到衛詩雅的YouTube頻道節目《衛食攻略》擔任嘉賓，他除大談擇偶條件外，亦爆出ERROR成員的秘密，阿Dee（何啟華）竟然有個外號叫「屎哥」。

人氣男團ERROR成員193（郭嘉駿）日前到衛詩雅的YouTube頻道節目《衛食攻略》擔任嘉賓，他除大談擇偶條件外，亦爆出ERROR成員的秘密。（影片截圖）

節目中，193與衛詩雅重回初次見面的餐廳，他認為首次和女生約會要到「打卡」的餐廳，為對方拍下「男友視覺」呃Like，隨後更直認自己是「外貌協會」會員：「唔睇內在，絕對唔睇！」



衛詩雅再追問193的擇偶條件，女朋友是否一定要長得很高，他否認並指過去的女朋友最高只有1米65：「我從來冇高嘅女朋友，最高嗰個都係得1米65、66。（理想型？）睇內在，總之大家合眼緣、夾得埋，有話題就一齊。」不過193就偏好皮膚白和可愛型的女生，衛詩雅聞言即指對方不會喜歡她因為自己皮膚黑。

言談間，193爆出ERROR成員的秘密並指他們都很喜歡去廁所「開大」：「全公司甚至全行都知ERROR出名屙屎，我係比較內斂嘅人，會喺屋企屙完先出嚟。而我嘅隊友係每日臨開工、臨Roll機前都會屙屎，所以我人生可能有三份一嘅時間都係等佢哋屙屎、等埋位。」隨後更爆出阿Dee的外號是「屎哥」：「每一次臨埋位就會去屙屎，然後啲人就會敲門催佢。肥仔就會長期帶保濟丸喺身，明明依個Shot仲拍緊，佢會要求暫停衝咗去屙屎然後再返嚟。保錡好少少，每日屙一次。」

點撃睇193與衛詩雅：

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