Kim Kardashian罕有談與Kanye離婚　激動爆喊：覺得自己好失敗！

撰文: 關穎賢 最後更新日期: 2021-06-06 16:30

現年40歲的Kim Kardashian於今年2月正式入紙申請跟老公Kanye West離婚,消息震驚全球。Kim一直都沒有公開談及跟Kanye的婚姻為何會走上絕路,更表示曾跟Kanye見面嘗試修補關係,可惜未能扭轉結局。不過日前Kim在家族真人騷《Keeping Up With The Kardashians》中,就罕有談及兩人的婚姻,期間更一度爆喊。

Kim透露現時跟Kanye的關係很平靜,兩人亦沒有吵過架。可惜提起今次是自己第三次離婚時,Kim就爆喊說:「他(Kanye)值得一個可以支持他一舉一動的人,跟著他到處走,跟他搬到懷俄明州,但我做不到...我覺得這是一次他X的失敗,第三次他X的婚姻。我覺得自己是個該死的失敗者,我認為我不能再被Kanye困住。」更指不明白為何Kanye要搬去第二個省,在旁的妹妹Kylie Jenner看到Kim這樣傷心,都忍不住流淚。另外,Khloe亦透露雖然Kim看起上來好像沒有受離婚一事影響,但其實私底下卻傷心欲絕。點擊下圖看更多Kim的性感照:

