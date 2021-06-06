萌探探探案｜楊紫對同劇男星動真感情　一臉尷尬強調自己專業

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-06-06 20:30

內地女星楊紫，一直是電視劇流量女王，拍過多齣膾炙人口的劇集，包括《香蜜沉沉燼如霜》及《親愛的，熱愛的》，而且均跟劇中男主角傳出緋聞，近日楊紫在綜藝節目《萌探探探案》中，接受楊迪以測謊機盤問，令她說出很多不能說的秘密。

楊紫否認對同劇男星動心。（影片截圖）

測謊機證實楊紫說謊。（影片截圖）

綜藝節目《萌探探探案》，顧名思義，是一檔推理真人秀，而嘉賓藝人每集均會扮鬼扮馬，再去調查兇案，而近日播出一集加入了測謊機的環節，藝人互相提問，若然說謊指針就會上下郁動，首兩位落場的藝人，分別是楊迪和楊紫，楊紫先問楊迪在節目中最討厭的藝人，楊迪直接說是黃子韜，而測謊機亦證明了他說真話，之後楊迪反問楊紫眾人中覺得哪一位最蠢，答案竟然又是黃子韜，確是躺著也中槍。節目中高潮是楊迪問楊紫有否對同劇拍檔動真感情，當楊紫否認時測謊機指針即有反應，大幅跳動，亦證明了楊紫在說謊，之後眾人逼楊紫說出對象，但楊紫卻堅說自己是專業，其實她跟《香蜜沉沉燼如霜》的鄧倫、《親愛的，熱愛的》的李現及《餘生，請多指教》的肖戰，也曾經傳出緋聞，究竟楊紫曾對哪一位帥哥動心，大家要拭目以待啦。

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