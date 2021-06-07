莫文蔚人生最後一次大型巡唱　以香港時裝設計師訂製華麗舞台服

撰文： 陳曉毅 最後更新日期： 2021-06-07 18:30

鄭兆良在2018年金馬獎為Karen打造的表演服飾，完美融合舞台和大會主題，令人印象深刻。

由太陽娛樂亞洲有限公司主辦，《銀聯呈獻 絕色莫文蔚世界巡迴演唱會香港站》（UNIONPAY Presents KAREN MOK THE ULTIMATE GRAND SLAM SHOW）即將在2021年6月11日起一連三晚於紅磡香港體育館展開。由於這次是莫文蔚（Karen）最後一次大型巡唱，又以香港作為尾站，所以Karen特意以香港班底製作這次演唱會，好像服裝方面不但特別重新訂製，並以3位香港本土設計師：鄭兆良（Barney Cheng）、Kay Kwok及Kev Yiu操刀。

享譽國際的Barney Cheng，其精緻華麗設計向來備受矚目，就以2018年第55屆金馬獎Karen擔任表演嘉賓時穿著的晚裝為例，Barney設計了一條以大大小小不同花朵作點綴的Deep V拖尾長裙，這與Karen當晚的演出、燈光及舞台設計配合得天衣無縫，大獲好評，Karen說：「所以今次個唱服裝的設計師人選，Barney絕對是不二之選，他已經為配合演唱會主題，設計了一套主打服裝，令人萬二分期待。」

Karen形容Kay Kwok的設計「好宇宙、好地球」，十分吻合她2015年《看看世界巡迴演唱會》的主題，促使了二人首次合作。

第二位設計師Kay Kwok，Karen形容他的設計「好宇宙、好太空、好地球」，十分吻合2015年《看看世界巡迴演唱會》的主題，所以當年剛在英國回流返港，Karen已率先邀Kay合作，以其中一襲鮮紅色的長裙為當年個唱打頭陣。在那次演唱會後，不少歌手如李玟、郭富城等都陸續找Kay合作，Kay的知名度亦與日俱增。Karen與Kay一直合作愉快，今次最後一次大型巡唱，當然要預Kay一份。

最後一位設計師是以設計及製作傳統人手工藝晚禮服而聞名的Kev Yiu （姚子裕），現為百年品牌Sennet Frères 的創意及設計總監，多年來Kev的作品均受到亞洲地區甚至歐洲的知名女藝人的青睞，當中更包括Amanda Holden 及Jessie J 。這次Kev更親身上陣為天后Karen親手縫製舞台服裝，務求盡善盡美。Karen十分欣賞Kev的禮服設計，更指Kev的設計會令人「嘩」的一聲讚不絕口，所以今次演唱會特別邀請了Kev幫手。Karen說：「我是由香港起步一直唱到世界各地，好像今次巡演已走過四十多個地方，今次是我人生最後一次大型巡唱，自然好想與香港歌迷一同見證經歷，亦好想有個香港特色的演唱會，所以台前幕後都會以香港班底打造。」

Karen年前榮獲「年度港台最受歡迎女歌手」時，身穿Kev Yiu設計粉紅禮服閃亮登場。

Karen更為了今次香港站個唱，加碼專屬設計了一系列周邊紀念品讓歌迷珍藏，包括：絕色 Polo Shirt 作為是次個唱主題大滿貫團服、絕色大滿貫玩味貼紙包，收錄「姣靚型串」、「婦女新知」、「食買瞓」等百分百港味貼紙、還有莫貓寶貝Tee和絕色 Tote Bag響應環保。