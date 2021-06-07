楊千嬅宣傳照打橫彈大提琴被香港網民鬧爆 但內地網民覺得好型

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-06-07 19:00

近年主攻內地發展的楊千嬅，近日亮相內地綜藝節目《為歌而讚》，跟歌手余佳運合唱《一生中最愛》被內地網民大讚為「行走中的CD」。而日前千嬅於微博上載了一輯型格宣傳照，但當中有一張相，她手拿大提琴就引起香港網民討論.......

千嬅於相中因打橫手持大提琴而惹網民嘲笑。（微博圖片）

千嬅於日前上載了一系列黑色性格造型照，其中一張相千嬅就以彈結他的姿勢打橫手持大提琴，相中亦寫上「忠於自己，即是勇敢」的字眼。大批網民看到照片後都留言嘲笑千嬅，更指她不尊重樂器指「忠於自己之前，尊重下啲樂器好喎？」、「呢樣嘢係咁彈法嘅咩？」、「大開眼界」。

翻查過資料後，千嬅手持的樂器很可能是大提琴或低音提琴（Double Bass），雖然大提琴（Cello）多數都以用弓彈奏，但有時候都會以彈結他的方式來彈。而在爵士音樂方面，大提琴或低音提琴真的可以大橫彈，亦有樂者會這樣演奏。其實千嬅今次只是拍攝造型照而已，如果是另一位藝人，情況又會否一樣？而內地網民就對千嬅這樣能大提琴沒有太多意見，更有不少人留言讚千嬅這輯造型照很有型。

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