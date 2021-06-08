蔡一鳳貼受傷照回應網友質疑依賴工人湊仔：臭罵僱主留言不堪入耳

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-06-08 12:30

前亞視高層盛品儒太太蔡一鳳（Michelle），早兩日自爆七名家傭集體辭職，發長文質疑是外傭中介出現問題。（FACEBOOK圖片）

前亞視高層盛品儒太太蔡一鳳（Michelle），早兩日自爆七名家傭集體辭職，發長文質疑是外傭中介出現問題。事件曝光後網友議論紛紛，亦有人質疑她將育兒責任過分依賴工人，蔡一鳳於6月8日貼出受傷照回應。

蔡一鳳家中七名家傭集體辭職 為搏炒令小朋友嘔吐：喪盡天良！

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蔡一鳳於文中感激親友關心，並反擊網友指一向有親力親為照顧龍鳳胎：「雖然有不知情網友與肇事方同一思維，臭罵僱主，留言不堪入耳。不過也有好多有思考能力嘅網友留言支持。我工作之餘，最大的享受就是陪伴我的兒女。然而因為是孖生姐弟，並非事事都能親力親為，特別是餵食之類的行動，因為不想兩兒女爭著媽咪喂不開心，一般工人幫手餵食，不過我會做好每月家庭餐單，凡事安排妥當，並非全部假手他人。特別抱兒女很多時候要兩個一起抱，之前還因而手部肌肉出問題要睇醫生。」她亦表示這次轉變令兒女與兩夫婦相處時間更多感情變好，可算是不幸之中的大幸。

蔡一鳳（Michelle）指自己為抱龍鳳胎，令手部肌肉出問題要睇醫生。（蔡一鳳FACEBOOK）