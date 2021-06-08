陳瀅突然激瘦塊臉尖晒驚現胸骨　拍古裝劇要同周嘉洛鬥瘦

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-08 15:00

陳瀅 (Jeannie) 月前被指長胖了，身材不及以往纖瘦，她出席活動時又透露自己為拍攝新古裝劇《痞子殿子》，已被監製下令要減肥，笑言減肥還差一點點才達標。近日她已搣甩微胖肉感，回復昔日Fit爆身材，並於IG分享修身成果，post了身穿黑色緊身吊帶背心配貼腳褲的靚相，大騷玲瓏曲線體態美，獲網民激讚又瘦又靚。

陳瀅早前出席宣傳活動時比較有肉感。（梁碧玲攝）

最近忙於拍攝《痞》劇的Jeannie，昨日就post了3張大頭半身照，穿着黑色tube top的她，明顯比前再瘦了不少。相中陳瀅成塊臉尖晒，「面珠登」的兩團肉都消失了，手臂亦變得纖幼，更瘦到驚現胸骨，身材大跌watt，真是我見猶憐，不過瘦了的她就更靚女。Jeannie表示瘦是因為拍劇辛苦，天氣熱又多動作戲，但拍攝過程好享受，拍得好開心。她又指不止自己瘦了，同劇演員個個都瘦了不少，大家似在鬥瘦，JW（王灝兒）減了21磅，周嘉洛都減得好誇張，令到她也要減得好誇張，不容許站在一起時，對方瘦過自己。

點擊睇陳瀅最新激瘦靚樣以及她的其他靚相：

+ 73 + 73 + 73

點擊睇Jeannie春光乍洩的靚相：