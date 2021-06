撰文: 鄺鈺瑩 最後更新日期: 2021-06-08 20:15

「小恩子」黎瑞恩自從2014年與前夫曾智明離婚後,一直做單親媽媽,堅強地照顧一對仔女,早前佢上載同同囡囡曾凱栭(Sheree)嘅合照,並留言表示「後生版嘅我」日前細仔曾浩儒16歲生日,小恩子分享了三一合照,並發文概嘆「時光飛逝」。唔少網民都覺得大女驟眼睇有啲似《愛.回家》嘅「細龍太」陳偉琪,同樣都係眼大大兼有把烏黑秀髮。

睇返Sheree嘅IG,有唔少同媽媽嘅合照,而Sheree更以「 my one and only 」形容媽媽,睇得出母女感情十分深厚,反觀爸爸曾智明嘅照片未曾出現過,似乎平時唔多聯絡。