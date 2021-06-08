調教你MIRROR｜花姐自爆經常與Ian嘈交：令人覺得同佢有好大距離

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-06-08 19:00

《調教你MIRROR》第三集，Ian與Jer一組學整麵包。

ViuTV全新節目《調教你MIRROR》未播出前，向成員都賣力在IG宣傳，江𤒹生（Anson Kong，AK）更上戴MIRROR合照，並表示「重新認識自己、認識對方、認識Mirror，紙巾準備好。」令一眾鏡粉更為期待。

原來老闆娘係Hellosss，結果她的一句Hit中Ian，令他心情有點複雜。

節目中，12位成員將接受梁祖堯的「調教」，期間斷絕經理人保護及杜絕偶像包袱。成員間激罕地深情剖白，兄弟間互相借鏡學習，務求令十二位成員進化成更團結的「Better MIRROR」。今晚（9號)播出嘅第三集將以陳卓賢 (Ian)為主，他認為MIRROR並不如初成軍時般齊心「力量比起我哋成軍第一個演唱會薄弱咗」，全因大家需要兼顧各自的工作，令眾人步伐不一致。花姐希望今趟旅程，阿祖可以幫Ian「Open Up」自己。

Hellosss要留意啦。

她直言Ian有幾個地方令她感到擔心，「佢令人覺得同佢有好大距離，呢個距離連我同佢都有！遇到問題或者唔開心都唔會講，咁樣容易令人有誤會」。她自爆經常跟Ian嘈交，阿祖亦覺得他非常保護自己，有點難搞。阿祖則安排Ian和Jer到麵包店跟老闆阿Kit學整麵包，原來老闆是Ian的忠實粉絲，而在整包過程中，因一句說話令Ian心情有點複雜。

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