電視大戰｜受惠者唔只MIRROR同ERROR　有位港姐食足三家茶禮

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-06-09 12:00

近年ViuTV的發展非常迅速，不少觀眾更認為有望打破TVB多年以來壟斷電視巿場的僵局，而之前ViuTV的自製頒獎禮、選秀及綜藝節目雖然未見亮麗的收視成績，但往往成功造就話題，不止是「造星」成員MIRROR、ERROR、花姐、Mike導等相繼突圍而出，甚至連為多個節目錄製旁白的「旁白君」文卓森亦備受追捧。

「電視大戰」主要是指TVB與ViuTV之爭。（資料圖片）

由於電視界近期競爭激烈，無論TVB、ViuTV，甚至是香港開電視都非常積極開拍新的自家製節目，或是要站穩陣腳，或是要一鳴驚人，當中TVB更找來曾志偉以及王祖藍回巢進行大改革，一堆新節目如《開心大綜藝》、《好聲好戲》、《大整蠱》等綜藝節目叫好叫座；而另一方面，ViuTV亦自家製頒獎禮、各式各樣樣的選秀節目、又有近日人氣組合MIRROR、ERROR的加持，製作了包括《ERROR自肥企画》以及《調教你MIRROR》等受歡迎的真人騷，成功在網上掀起話題。

在大量新節目應運而生的情況之下，電視機觀眾當然是最大得益者，但隨著「電視大戰」愈演愈烈，幕前演出者才是真正的「時勢造英雄」。例如回TVB改革的曾志偉及王祖藍、在訪問時直率評論TVB的193@ERROR、以及與打破「派別隔閡」與193合照互捧吉祥物的吳業坤等等，他們都因為「電視大戰」而間接人氣急升。

睇睇有咩人在「電視大戰」中因競爭而進步：

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以上所提到的，大部分都是間接受「電視大戰」帶挈而提升知名度，但在工作機會大增的實際情況下，成功為「自由身」藝人提供機會，當中最「吃得開」的定非前港姐冠軍楊思琦莫屬！今年年初，楊思琦應ViuTV邀請參加真人騷《中女唔易做》去體驗基層工作，而節目亦在5月底出街，成功在網絡世界引起迴響。而在3月時，楊思琦又亮相最後一集TVB音樂節目《流行經典50年》，近日還獲邀出席《2021香港小姐競選》全球招募記者會，而且更有機會擔任導師！與此同時，楊思琦日前又以嘉賓身份現身有線電視大樓出席香港開電視「2020東京奧運」啟動儀式，真係三台都玩曬！

點擊楊思琦短時間內三台亮相的證據以及IG靚相：

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同場加映：開電視最受歡迎竟係外購《空間改造王》 除咗李尚正冇曬人才？

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