晚吹戀講嘢︱193做主持講愛情問題　網民擔心取代《就係唔科學》

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-06-09 18:45

ViuTV綜藝節目《晚吹》系列題材涉獵甚廣，由嘉賓盡吐心底話的《有酒今晚吹》到談討靈界的《總有一瓣喺左近》，多元化的題材成功吸納一批捧場客。今日（9/6），ViuTV Facebook公布《晚吹》系列即將加入新節目，暫名為《晚吹—戀講嘢》會由193@ERROR（郭嘉駿）、口罩小姐冠軍浩南（鄭伊琪）以及Helen（譚凱倫）主持。

ViuTV Facebook公布《晚吹》系列即將加入新節目，暫名為《晚吹—戀講嘢》會由193@ERROR（郭嘉駿）、口罩小姐冠軍浩南（鄭伊琪）以及Helen（譚凱倫）主持。（ViuTV FB截圖）

節目主持將接見不同有愛情問題的女士，不論是與男友相處問題、自己或對方出軌、性愛問題、發現自己做了第三者、性取向問題、被朋友撬牆腳、甚至想對心儀對象示愛等等，節目都會給她們一個渠道去抒發和表達。各有不同經歷及不同性格的年輕男女主持們，又會有什麼見解？

當選之個案當事人將會到錄影現場親身講述自己的感情問題，亮相與否由她們自己決定。每集嘉賓需自備一件與自己個案相關的物品，於錄影當天放上「忘憂架」上，並會一直存放至尾集，最後一集將會有26件物品於「忘憂架」上，並會一次過將它們當場「處決」。網民紛紛表示期待，不過亦有人擔心新節目會取代現時逢星期二播出的《就係唔科學》，他們希望《晚吹》系列可以伸延至星期六、日，這樣就可以保留現時的節目陣容。

點撃睇現時《晚吹》系列節目陣容：

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