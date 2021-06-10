前「星座少女」成員黃寶瑤升呢做電影女主角　唱埋主題曲出浴拍MV

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-06-10 09:30

曾是女子組合「星座少女」成員，黃寶瑤一直渴望追尋演藝夢，為了有更多演出機會，3年前，她報名參加電影《我要做特務》女主角海選，結果數千人中尋到她，就因為她無論外表與個性，都跟戲中女主角方妙齡非常相似，收到演出通知，她就拖著行李隻身到吉隆坡會合攝製隊，義無反顧地去追夢。

正在上映中的電影《我要做特務》，男女主角陸俊賢與黃寶瑤馬不停蹄，偕監製兼出品人蘇耀經(庖丁)及導演藍兆基到戲院四出謝票，同時電影主題曲《習慣孤單》，亦同期登場，既是電影女主角更主唱主題曲，黃寶瑤坦言未想過有此機會擔大旗。

因為該片受疫情影響，等了年多都未可以上映，所以她不甘事業停滯，再報名參加《全民造星II》，可惜未能晉入決賽，只能一邊做保險工作一邊再等待機會，希望還有繼續追夢機會。

終於電影《我要做特務》在近日上映，而電影主題曲更由寶瑤主唱，是她首度有機會以個人姿態推出新歌，她十分感謝歌曲監製李煥明（Wendy）給她這個機會，當她錄音時，才知道背後的音樂班底如此強勁，她非常珍惜和享受當一次幸運女主角。而今次MV更由廣告女導演Celine操刀，為加強效果，導演提出有一場浸浴戲，為讓她安心，雖然打好底不會走光，導演也清場拍攝，她亦豁出去投入演出，不過浸在浴缸半小時，她發覺自己愈拍愈熱更出汗，原來工作人員怕她冷親，一直只加熱水，有如在浸溫泉一樣，令她非常難忘。

點擊睇睇寶瑤拍MV的花絮：