梁祖堯認對Ian陳卓賢有偏見　公開道歉：每個人都有難言之隱

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-06-10 15:10

ViuTV真人騷《調教你MIRROR》昨晚（9/6）播出的一集講到陳卓賢（Ian）入行後，自我防護機制愈來愈強，性格內向的他逐漸把內心封閉。他即使被誤會亦不解釋，因而給人很大的距離感，經理人花姐（黃慧君）坦言經常和他鬧交，並希望梁祖堯能助Ian打開心扉。

ViuTV真人騷《調教你MIRROR》昨晚（9/6）播出的一集講到陳卓賢（Ian）入行後，自我防護機制愈來愈強，性格內向的他逐漸把內心封閉。（影片截圖）

阿祖趁着Ian的28歲生日在IG發文寫出與對方的感受，他坦言跟Ian相處前有很多的誤解，擔心之餘亦一度想放棄Ian：「坦白講出發之前，對佢哋12個大部份都唔認識，都會喺問吓身邊唔同嘅工作人員，梳頭化妝，打聽下關於佢哋嘅一切，務求做足功課，入去就一擊即中。有人同我講，佢好聰明㗎，你做啲太低能嘅嘢佢應該未必會合作。有人同我講，佢好cool 㗎。如果你想打開佢個心恐怕冇乜可能。有人同我講，佢好有自己嘅諗法㗎，你同佢講啲嘢如果唔啱聽，你預備定會有不禮貌對待啦。聽咗咁多之後，心裏面有一半係擔心，另外一半更加係有一種想放棄呢一個人了。」

阿祖續指第一日拍攝時，見Ian獨自坐在一旁就上前跟他聊天，二人談了很多而Ian卻要求不要播出有關片段：「我哋拍攝上邊有一個好好嘅機制，就係我同大家講每一刻都真心傾偈，儘管可能有鏡頭影住，都真心傾，然後如果真係唔想出街嘅，我哋就同返製作團隊講頭先嗰段唔好出街。第一個行駛呢一個權利嘅人，係佢。真係第一日拍攝，食完午餐喺酒吧裏面，我見到佢一個人坐埋一邊，我走埋佢同佢傾偈。當然傾偈嘅過程都有隨身嘅攝影機，傾完之後我了解佢多咗，然後佢話，頭先我哋傾偈嗰啲唔好出街。咁故之然，你哋亦都唔會見到，而我亦都唔會喺呢度話俾大家聽我哋傾過啲乜。由嗰一刻開始我對佢改觀。」

阿祖趁着Ian的28歲生日在IG發文寫出與對方的感受，他坦言跟Ian相處前有很多的誤解，擔心之餘亦一度想放棄Ian。（IG/ @pumpkinjojoinstagram）

跟Ian聊天後，阿祖開始對他改觀，亦認為他是MIRROR其中一個最真實的人：「無可否認佢係一個慢熱嘅人，一個聰明嘅人往往都會慢熱，因為所有嘢睇定啲先收集多啲資料先下決定無論如何都冇錯。經過幾日嘅相處，無論係我或者幕後製作團隊，都感受到其實佢係其中一個最真實嘅人，嗰種真，就係連我唔係太信任你我都唔介意俾你見到，咁樣其實對大家都好。我話我都係咁嘅人，就是呢一點。」

阿祖感激Ian對他的信任，在過程中慢慢打開自己更重現久違的童真笑容。阿祖希望Ian可以保持快樂的笑容，亦祝對方生日快樂：「幾日之後我哋做戲劇練習，哭得最斷腸，11個兄弟都完成，而他仍然在哭，彷彿抽離不出來。我帶領這種練習多次，第一次懷疑自己，是不是有些東西已經畫得太深，究竟之後我能不能夠填補佢心裏面呢一個洞？多謝你對我嘅信任，喺過程裏邊你慢慢打開咗你自己，連粉絲都見到你嗰個久違嘅童真笑容。記得最後一兩日，你同我講，就算有啲嘢現實改變唔到，原來願意同身邊信任嘅人分享，每講一次就好似個角度已經有少少唔同，原來真係會輕咗，原來真係會開心咗。我亦都必須喺呢度向你道歉，因為我一開始聽人哋嘅講法，已經對你有一種偏見，多謝你用你嘅行動提醒返我，每個人背後都有難言之隱，如果就憑片面之詞去判一個人死刑，呢一種偏見實在很差很差。希望你永遠都可以保持呢一個快樂嘅笑容，祝你生日快樂，永遠都快樂，親愛的Ian。」

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