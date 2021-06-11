香港小姐2021｜「40億千金」蔡頌思回應未再參選：命運自有安排

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-06-11 12:30

「40億千金」蔡頌思（Jocelyn）去年參選港姐被視為大熱。（資料圖片）

《香港小姐2021》剛完成第一輪面試，今屆港姐質素成為網友熱話，有人記起去年高質參賽者，「40億千金」蔡頌思（Jocelyn），當時她是大熱佳麗之一卻突然退選，接受訪問時她直言有可能再參選，但6月10號首輪面試未見其蹤影，Jocelyn於IG親自解釋原因。

蔡頌思（Jocelyn）去年無奈退選港姐，接受訪問時她直言有可能再參選，但今屆卻未見蹤影。（IG@jocelynchoizs）

Jocelyn是已故百億「海產大王」蔡繼有的孫女，爸爸蔡冠深是全國政協常委、香港中華總商會會長和香港新華集團主席，故去年參選即被冠以「40億千金」之名，突然退選因為與其他工作合約有關。她在社交網的限時動態中，就向粉絲交代為何今年未再參選：「好多人關心我今年有冇選香港小姐，話點解第一輪面試見唔到我，因為今年冇我份啊！其實係因為我超咗大會規定年齡2個月，大家包括我，都以為27歲仲選得，原來大會係需要你喺選之後嗰半年仍然係27歲，確實有點失望，但係都覺得命運自有安排，只可以話，我同香港小姐真係無緣。」

蔡頌思（Jocelyn）於IG回應退選港姐原因。（IG@jocelynchoizs）

但其後有人發現首輪面試有參賽者自稱28歲，質疑「27唔參選得28就可以？咩玩法真心諗唔明。」Jocelyn轉載網友IG STORY並加上O咀表情。雖然去年退選，但Jocelyn其實一直有繼續幕前工作，畢業於香港中文大學英文系，曾參演電影《家和萬事驚》演袁詠儀女兒。現時她是一位自由身演員拍舞台劇和拍廣告，最新工作是與黃建東於舞台劇《老公你好悶呀！》飾演夫婦。