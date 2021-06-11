調教你MIRROR︱Tiger被花姐指冇上進心　拉丁王子慘變隊中隱形人

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-06-11 18:55

昨晚（10/6）播出的一集《調教你MIRROR》就圍繞隊中年紀最輕的邱傲然（Tiger），花姐回憶起Tiger參加《全民造星》跳拉丁舞時所散發的光芒，可惜加入MIRROR後他逐漸變得隱形亦不積極爭取表演機會。Tiger解釋由於自己年紀最細，想讓出機會給隊中的大哥哥。這種想法令花姐非常忟憎，認為他欠缺上進心，所以希望梁祖堯（阿祖）可以令Tiger變成更進取的人。

花姐說Tiger加入MIRROR後逐漸變得隱形亦不積極爭取表演機會，他解釋由於自己年紀最細，想讓出機會給隊中的大哥哥。（影片截圖）

節目中，MIRROR各隊員輪流出來唱歌，Tiger顯得略欠信心並坦言想單飛，不過卻不是短期內的事。當每人唱完一次後，Tiger罕有主動舉手希望可以再唱一次並將歌曲送給媽媽，眾人聽得十分投入。

阿祖亦拍下當時的情況並上載到社交平台，他自責為何之前沒有留意Tiger這個人，亦大讚他穩重又成熟：「要講的，我都在節目單頭親口講了。我估，你都知我係有幾咁欣賞你，錫你的，再講，就會開始假咗了。送俾你，我手機拍的視角。虎仔，你真係唱得好好。老虎係個old soul，年紀輕輕又穩重又成熟。認識咗佢嘅父母之後，我就明白了。呢一對非一般嘅父母，信任佢，俾佢經歷俾佢飛，就成就左呢一個咁有才啦，又咁孝順嘅孩子。呢條片，其實係送給虎媽媽的，多謝你的招待，好期待再來你家食飯呀。」

阿祖亦拍下當時的情況並上載到社交平台，他自責為何之前沒有留意Tiger這個人，亦大讚他穩重又成熟。（IG/ @pumpkinjojoinstagram）

相信不少觀眾看完節目後都發現Tiger的聲線非常沉穩，亦對這位21歲的小子另眼相看，年紀輕輕心中卻住着成熟的靈魂，粉絲直言Tiger成熟得令人心痛。就讓大家一同重新認識邱傲然，由拉丁王子變成服裝品牌創辦人。

點撃重新認識邱傲然：

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